Глава румынского правительства Флориан Кыцу объявил, что коронавирус принес стране больше пользы, чем вреда. Премьер-министр продолжил и заявил, что Румыния мастерски справилась с пандемией коронавируса, а национальная экономика достигла высших пиков развития.

Об этом информирует национальная газета EVZ.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия ускорила рост национальной экономики.

— Во время пандемии экономика Румынии быстро росла, — заявил премьер-министр Флорин Кыцу.

Отвечая на вопрос о документе, опубликованном Европейской комиссией, который показывает, что стоимость мер поддержки, предпринятых Румынией во время пандемии, составила 1,63% ВВП, глава кабинета призвал обращать внимание на непрямую помощь и налоговые послабления для малого и среднего бизнеса.

— Мы решили дать больше гарантий, и вы видите, что это было выигрышным решением. У Румынии самый высокий рост в ЕС два квартала подряд, и исследование Deloitte — я думаю, оно было представлено вчера или позавчера — показывает, что Румыния входит в пятерку стран мира, в которых наблюдался экономический рост в условиях пандемии. Так что это был хороший шаг, который мы предприняли, и он также помог компаниям удержаться на плаву. В противном случае у нас не было бы экономического роста, — рассказал Флорин Кыцу.

Напомним, заявления мировой судьи Адриана Сточеску стали предметов жалоб в Высший совет правосудия. Так, она обвинила министра юстиции, что он оказывает давление на судей и этим продолжает дело своего отца, который служил в политической полиции времен Чаушеску.