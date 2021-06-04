3 июля в Николаевской области стартуют соревнования Race Nation. Это первый масштабный и уникальный всеукраинский проект OCR (obstacle racing — «бег с препятствиями»).

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким на своей странице в Facebook.

Раньше гонки проходили в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. В этом году они пройдут и в Николаевской области.

Race Nation — это специально спроектирована трасса с препятствиями, которые связаны с подъемами и спусками, водой, грязью, песком, холодом, высотой, равновесием, перемещением предметов, огнем и физическими нагрузками.

Соревнования такого уровня являются элементом спортивного туризма. Участники прибудут со всех уголков страны и зарубежья.

«Это не только о спорте, но и эффективный способ продвижения Николаевской области, как туристического бренда и повышение инвестиционной привлекательности нашего региона», — отметил Виталий Ким.

Мероприятие запланировано на 3-е июля, старт в парке «Победы».

Ранее сообщалось, что жительница Николаева Татьяна Шелковская исполнила мечту бойца АТО, майора ВСУ, героя Украины Андрея Кизило, погибшего в 2017 году. Татьяна собрала награды всех забегов легкоатлетического состязания «Гонка Нации» («Race Nation»), о которых при жизни мечтал военнослужащий.