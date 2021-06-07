Мэр Новой Одессы Александр Поляков обратился к депутатам облсовета с просьбой выделить деньги на ремонт дорог в районе. Из-за плохого состояния местных дорог с начала текущего года перевозчики отказались обслуживать десяток сел.

Об этом шла речь на комиссии Николаевского облсовета по вопросам транспорта и инфраструктуры в понедельник, 7 июня, передает корреспондент НикВести.

Речь идет о селах Дымовское, Озерное, Подлесное, Новосафроновка, Новопавловка, Новониколаевка, Каменка, Заречное, Гребеники и Ясная Поляна.

— Наши села остались без перевозок. Раньше перевозки осуществлялись каждый день. Люди тратят существенные деньги, чтобы добраться. Люди не могут ни в больницу, ни в магазин, ни в банк, никуда. 500 гривен они платят такси, чтобы доехать, например, из Озерного в Новую Одессу. Это бьет по карману, — отметил Александр Поляков.

Депутат облсовета Вадим Олабин, в свою очередь, подчеркнул, что проблема характерна не только для Новой Одессы. Во многих территориальных громадах было прекращено пассажирское транспортное сообщение из-за состояния дорог.

В итоге депутаты рекомендовали управлению инфраструктуры Николаевской ОГА и ГП «Агентство местных дорог» включить данные направления в перечень дорог, которые будут отремонтированы в пределах имеющегося финансового ресурса, а также просчитать, какая сумма нужна на работы.

Ранее сообщалось, что в селе Кандыбино Константиновской ОТГ Николаевской области отсутствует транспортное сообщение с областным центром с 2016 года. Перевозчики отказываются обслуживать село и ближние к нему населенные пункты за плохой дороги и малого пассажиропотока.

Напомним, что в Баштанском районе жители десятков сел не могут добраться до райцентра из-за того, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты с разбитыми дорогами.