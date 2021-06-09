Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с новой формой сборной Украины по футболу и назвал ее «точно особенной».
Об этом он написал в своем Instagram.
При этом, на футболке, которую он опубликовал, написана его фалимиля и № 95 — как отсылка к «95 кварталу».
«Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина», — заявил президент.
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Напомним, форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с новой формой сборной Украины по футболу и назвал ее «точно особенной».
Об этом он написал в своем Instagram.
При этом, на футболке, которую он опубликовал, написана его фалимиля и № 95 — как отсылка к «95 кварталу».
«Новая форма национальной сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина», — заявил президент.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.