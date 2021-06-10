Киевский Апелляционный суд добавил еще один пункт в постановление по иску пророссийского политика Виктора Медведчука к издательству «Виват» — теперь нардеп от ОПЗЖ должен выплатить 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает «Детектор Медиа».

Издательство «Виват» обратилось 15 апреля 2021 в Киевский апелляционный суд с иском о взыскании с Виктора Медведчука судебных расходов на «профессиональную юридическую помощь» в размере 271 770 гривен и «расходов, связанных с явкой представителей в суд »в размере 56 800 гривен».

Также в заявлении просили компенсировать расходы по уплате судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Виктор Медведчук отреагировал и 19 мая послал в суд заявление, в котором просил отказать издательству в удовлетворении этих требований.

Однако 1 июня Апелляционный суд постановил частично удовлетворить заявление издательства Vivat, поскольку «расходы на профессиональную юридическую помощь и расходы, связанные с явкой представителей общества в районный суд является соразмерными со сложностью этого дела».

Суд постановил взыскать с Медведчука в пользу издательства 295 тысяч 700 гривен расходов на юридическую помощь и 2,3 тысячи гривен судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

Ранее сообщалось, издательство Vivat готово, если будет спрос, допечатать новый тираж книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса», учитывая, что Киевский апелляционный суд решением отменил запрет на выдачу и распространение книги.

Напомним, Вахтанг Кипиани сообщил, что выиграл апелляцию по приговору Дарницкого районного суда Киева, который запретил продавать книгу с ремарками об участии Виктора Медведчука в судебном процессе над поэтом Василием Стусом.