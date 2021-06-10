Лидер фракции «Партии Шария» в Николаевском горсовете Татьяна Кравчук объяснила, почему ее политсила поддерживает изменения в бюджет.

Об этом она сказала на сессии в ответ на просьбу представителя «ОПЗЖ» Максима Невенчанного к депутатам от «Партии Шария» подумать, прежде чем голосовать за изменения в бюджет. Он также отметил, что не знает, за что «в этом бюджете голосовать», передает корреспондент НикВести.

Татьяна Кравчук подчеркнула, что фракция «Партии Шария» изучала изменения и будет поддерживать выделение денег на ремонт систем пожарной безопасности в школах и выплаты заработных плат.

— «Партия Шария» четко знает, за что будет голосовать, если будет голосовать этот бюджет. Мы будем голосовать за то, чтобы не закрылись пять школ, чтобы 1 сентября дети смогли пойти туда. Мы будем голосовать за зарплаты, чтобы людям было что есть, чтобы они открывали холодильник и понимали, что у них есть деньги, чтобы завтра кормить свою семью. Мы будем голосовать за горожан. И в отличие от вас, мы разбирались в этом бюджете, и единственное, что нас не устраивает — то, что там находится Служба безопасности Украины. Мы не понимаем, почему городской бюджет будет выделять на это деньги. Но, Максим Андреевич, впредь свои советы держите при себе по поводу принятия решений «Партией Шария», — сказала Татьяна Кравчук.

Депутаты горсовета приняли изменения в бюджет Николаева, которые дважды не поддержали на предыдущей сессии. Фракция «ОПЗЖ» в голсовании участия не принимала.