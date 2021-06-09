Депутаты горсовета приняли изменения в бюджет Николаева, которые дважды не поддержали на предыдущей сессии.

Такое решение было принято на сессии в среду, 9 июня, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что во время обсуждения глава фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил, что политсила не будет голосовать за данные изменения. Такое решение он объяснил тем, что были проигнорированы правки, которые вносили члены «ОПЗЖ». В частности, это введение так называемой муниципальной надбавки медикам, задействованным в борьбе с COVID-19, которое он предлагал. Также другой депутат от партии Александр Медведев требовал исключить из проекта перераспределение больше миллиона гривен из департамента соцзащиты на антикоррупционный департамент.

Во время обсуждения депутат Дмитрий Сичко предложил из 5,2 миллионов, которые выделяют Управлению капстроительства на оснащение четырех школ системой противопожарной безопасности, 300 тысяч отдать на экспертизу аварийного корпуса гимназии № 2.

Мэр Александр Сенкевич поставил на голосование изменения в бюджет с правкой Дмитрия Сичко.

В итоге изменения были приняты, набрав 29 голосов «за», 15 депутатов не принимали участия в голосования.

Напомним, 20 мая Николаевский горсовет не смог распределить 33,9 миллиона гривен в бюджете города-2021. Александр Сенкевич ставил внесение изменений на голосование дважды, обо раза не хватило голосов.

Также сообщалось, что 5,2 миллиона из управления образования направят управлению капитального строительства. Эти средства, по словам директора департамента финансов горсовета, сэкономили на питании школьников во время локдауна. Системы пожарной безопасности планируют делать в школах № 54, № 13, и № 61, а также в гимназии № 2.