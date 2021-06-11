8 июня в Киеве открылась ежегодная международная выставка «Агро-2021». Это уже 33-я агропромышленная выставка, которая собирает более тысячи производителей с пяти стран мира. И особенное внимание в этом году организаторы уделили органическому производству.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Александра Гайду.

Как отметил Глава Подкомитета по вопросам инноваций и инфраструктуры агропромышленного комплекса, народный депутат Украины Александр Гайду, в 2021 году предусмотрена государственная поддержка в размере 50 миллионов гриивен на органическую отрасль, что в свою очередь положительно повлияет на ее развитие.

— Аграрный сектор является локомотивом экономики Украины и в этом году вместе с коллегами мы добились увеличения господдержки на 500 миллионов гривен, из которых 50 миллионов предусмотрены на органическую отрасль. Уверен, что увеличение дотации положительно повлияет на органическое производство. Но так же считаю, что для обеспечения устойчивости производства качественных натуральных продуктов, необходимо больше уделять внимания научным разработкам и законодательным инициативам, — подчеркнул Александр Гайду.

Ддля того, чтобы этот механизм заработал важно подготовить необходимую законодательную базу, которая не только не будет тормозить развитие органического производства, а и позволит украинским производителям, в ускоренном темпе, достичь хороших результатов, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на прошлой неделе Александр Гайду совместно с народными депутатами и представителями ассоциаций Федерации органического движения Украины и ГС «Органическая Украина» провел заседание в ходе которого был проработан законопроект № 5440 «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции».

— На сегодня мы имеем ряд вопросов, требующих законодательного решения. Украинские производители не могут реализовать свою продукцию как органическую, так как они не включены в Реестр операторов. Также, производители органической продукции не могут получить государственную поддержку, — отметил Александр Гайду.

Для решения указанных проблем было предложено:

Разрешить производителям, которые маркируют свою продукцию, как органическую по иностранным стандартам, реализовывать и маркировать эту продукцию на законных основаниях к 1 июля 2024 (срок обусловлен тем, что для растениеводства должно пройти минимум 2 года переходного периода на органическое производство).

Разрешить украинским производителям, которые производят органическую продукцию по иностранными стандартами, получать в 2021 году государственную поддержку (в 2021 году эти средства уже заложены в бюджет в размере 50 млн грн и если украинские производители их не получат в этом году, в следующем маловероятно, что их снова выделят).

В целом народный депутат одобрил данный законопроект и рекомендовал как можно скорее вынести его на рассмотрение Комитета аграрной политики.

— Органическая продукция — не только составляющая здоровья нации, это еще и механизм развития экономики. В 2019 году Украина экспортировала 469 тысяч тонн органической продукции на сумму 189 миллионов долларов. Я уверен, что мы готовы развивать данные отрасли и имплементировать всемирный тренд на наших плодородных землях, — подытожил народный депутат.