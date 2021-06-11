Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта «Северного потока-2» . Точная дата визита еще не известна.

Об этом пишет РБК.

Издание пишет, что визит может состоятся в июле или августе. Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Главной темой станет «Северный поток-2». Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

СМИ пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся Украины.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил, что была завершена укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты обещают и в дальнейшем преследовать физических и юридических лиц, причастных к строительству российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее Дания отозвала разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» на своей территории.



