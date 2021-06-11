Глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко объяснил, почему бюджетная комиссия не разблокировала финансирование Департаменту энергетики, из-за чего Денис Денисенко решил уволиться.

Свою позицию он высказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

По словам Федора Панченко, виденье депутатов и чиновников в части дальнейшей работы Департамента не совпадало. Он заявил, что депутаты говорили о своих замечаниях представителям Департамента, однако к ним не прислушались.

— Сессия распределила еще в декабре огромную сумму на работу Департамента. Другой вопрос, что департамент должен был презентовать свое видение депутатам по тому, куда тратить эту сумму, на какие объекты и т.д. Должны были они это презентовать на бюджетной комиссии и получить согласование. Несколько попыток по этому поводу были. Были высказаны замечания комиссией о том, что виденье чиновников не удовлетворяет депутатский корпус, который представляет громаду. Им были даны советы, как это исправить, — сказал Федор Панченко.

Он отметил, что начатые объекты будут доделываться, а мнения у депутатов и чиновников разошлись по поводу новых начинаний Департамента.

— Начатые объекты будут доделываться. И проблемы у Департамента с их виденьем были абсолютно не в этом. В частности, у меня был спор по поводу объектов, которые предлагалось начать — можно сказать, на сотни миллионов новые строительства. Я говорю: «Уважаемые, у нас недофинансированы уже начатые строительства, условно, гимназия № 2, школа № 51. У нас нет денег, чтобы закончить эти ремонты, а мы начинаем еще новые огромные стройки». За чей счет мы их будем финансировать? Это будут долгострои? И была позиция, чтобы доделать то, что мы начали, а потом начинать новое, — сказал он.

Депутат также добавил, что были вопросы и по поводу цен за услуги, актов выполненных работ и т. п. Федор Панченко заявил, что было обнаружено завышение цен, а акты выполненных работ не всегда соответствовали действительности.

— Также по откосам было очень много вопросов у депутатов. Насчет завышения цен, очень серьезного завышения стоимости, какое-то не соответствие актам, какие-то работы, которые якобы не выполнены, а они уже выполнены или наоборот. В частности, говорилось, что нужно в объектировку внести и закпупить два генератора для городской больницы № 1, где находятся на искусственной вентиляции легких ковидные больные. На что чиновники сказали: «Это не входит в наше виденье». Извините, есть городской совет, который представляет громаду. И он диктует свое виденье и отвечает перед громадой за то, куда будут распределяться деньги, откуда они будут взяты. И не может какой-то чиновник говорить: «А я не согласен с этим». Конечно, он сказать может, но ему желательно подкрепить это какими-то аргументами, и его выслушают. Но главенствующую роль играет городской совет, который отвечает перед громадой, а не виденье наемных менеджеров, — резюмировал депутат.

Напомним, в начале недели Денис Денисенко написал заявление об увольнениис должности директора Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

По словам Татьяны Домбровской, такое решение он принял из-за того, что депутаты пятый месяц не выделяют сресдтва на финансирование целевой программы Департамента.

Ранее Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностейв Николаевском горсовете.

Александр Сенкевич, комментируя назначение Дениса Денисенко, отметил, что такие кадры нужны горсовету и предположил, чтоо новый директор департамента «наполнит работу новым смыслом».

Недавно Денис Денисенко рассказал, что Александр Сенкевич дал ему испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.