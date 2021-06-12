В Китае привлекли к ответственности 27 чиновников за гибель 21 участника ультрамарафона, который состоялся в мае в провинции Ганьсу.
Об этом сообщает BBC News.
От должности отстранили главу округа Цзинтай, где проходили соревнования. Также к дисциплинарной ответственности привлекли местного мэра и главу Коммунистической партии города Байинь.
Другие чиновники получили предупреждение за неуважение к службе.
Кроме того, правоохранители задержали владельца компании, организовавшей ультрамарафон, и возбудили в отношении него уголовное дело.
Напомним, 22 мая, во время 100-километрового ультрамарафон по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу, насмерть замерз21 спортсмен.
Позже, власти Китая временно запретили проведение ультрамарафонов после того.
В Китае привлекли к ответственности 27 чиновников за гибель 21 участника ультрамарафона, который состоялся в мае в провинции Ганьсу.
Об этом сообщает BBC News.
От должности отстранили главу округа Цзинтай, где проходили соревнования. Также к дисциплинарной ответственности привлекли местного мэра и главу Коммунистической партии города Байинь.
Другие чиновники получили предупреждение за неуважение к службе.
Кроме того, правоохранители задержали владельца компании, организовавшей ультрамарафон, и возбудили в отношении него уголовное дело.
Напомним, 22 мая, во время 100-километрового ультрамарафон по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу, насмерть замерз21 спортсмен.
Позже, власти Китая временно запретили проведение ультрамарафонов после того.