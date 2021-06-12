Министерство иностранных дел России, комментируя спортивную форму украинской сборной по футболу с лозунгом «Слава Украине!» для Чемпионата Европы, сравнило его с лозунгом нацистской Германии «Heil Hitler».

Об этом российское ведомство написало в Twitter, передает УНН.

«14 мая 1938 года. Английская национальная футбольная команда поднимает руки в нацистском приветствии на Олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США надевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версии «Heil Hitler», — говорится в сообщении страны-агрессора.

Напомним, днями российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи «Слава Украине» и «Героям Слава».

Позже, Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что теперь у слоганов «Слава Украине!» и «Героям слава!» есть официальный футбольный статус.