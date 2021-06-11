Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что теперь у слоганов «Слава Украине!» и «Героям слава!» есть официальный футбольный статус.

Об этом он написал в Facebook.

Андрей Павелко уточнил, что отныне сборная вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – «Ukraine» на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

— Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением, – написал Андрей Павелко.

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.

Хотя ранее форму национальной сборной Украины одобрили в УЕФА, так как она соответствует всем установленным правилами.

Напомним, на экипировке национальной сборной Украины будет нарисована карта Украины, включая оккупированный Крым. Как только начали появляться первые новости про украинскую форму с украинским Крымом — российские чиновники и дипломаты начали высказывать крайне агрессивные идеи и предположения.



