Лидеры государств Большой семерки на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.



Приоритеты описаны в одобренном коммюнике, текст которого был обнародован в воскресенье, пишет Корреспондент.



Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин как можно большему количеству людей.



Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать, внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.



Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.



Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса.



Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими странами по всему миру.



Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Женеве ввели запрет на полеты дронов над городом и всей территорией кантона в связи со встречей Байдена и Путина.