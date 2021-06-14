Первый заместитель главы Николаевского облсовета Владимир Фроленко отрицает, что назвал передачу школьного автобуса, купленного за бюджетные деньги, Софиевской ОТГ своим подарком. По его словам, сама громада преподнесла это событие как подарок и организовала по этому случаю торжество.

Об этом он рассказал сегодня, 14 июня, в ходе пресс-конференции в холле Николаевского облсовета, передает корреспондент НикВестей.

— Это может быть эмоционально. И это не я так утверждал, а на том торжественном мероприятии так утверждали, что это якобы подарок, — заявил Владимир Фроленко.

Владимир Фроленко пояснил, что громада восприняла передачу нового автобуса именно как подарок, поскольку школьники Софиевской ОТГ долгое время были вынуждены добираться в школу на старом автобусе.

— Автобус для них был действительно, как подарок. Если бы вы видели, на чем дети добирались до школы, то поверьте… Родители, когда увидели, какой автобус приехал за их детьми, они просто плакали. Для них это был действительно подарок. То, что я выразился, что это мой подарок за бюджетные деньги… Послушайте, все сегодня говорят «подарок». Делают и говорят «подарок», — пояснил Владимир Фроленко.

Первый зам главы облсовета также не считает зазорным то, что купленный за бюджетные деньги и переданный им автобус преподнесли как его личный подарок громаде.

— Вы знаете, у нас каждый депутат, если что-то дарит за бюджетные деньги, то говорит, что это его подарок. Подарок заключается в чем? Подарок — это достигнутая цель. Это может подразумевать тот объект, за который ты боролся и вы получили. То есть, работа за подарок. Мы же не говорим о финансовой стороне? Мы говорим о подарке, — сказал Владимир Фроленко.

Напомним, 23 апреля Владимир Фроленко торжественно передал автобус для Софиевской ОТГ, купленный за бюджетные деньги, как «подарок» от себя. Тогда на торжественное открытие в разгар пандемии собрали учителей и школьников, которые зачитали благодарности Владимиру Фроленко. В Софиевскую ОТГ прибыл и депутат от фракции «ОПЗЖ» Олег Козлов.