Экс-депутат Николаевского облсовета Олег Мудрак заявил, что чиновники горсовета намеренно вводят николаевцев в заблуждение, рассказывая о ремонте государственных трасс в пределах города.

Так он прокомментировал в своем видеоблоге «Непрозорро» запись, опубликованную на YouTube-канале горсовета, где вице-мэр, директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказывает о начале ремонта на трассе М-14 в микрорайоне Варваровка.

Он отметил, что таким образом мэр Николаева и его заместитель сознательно манипулируют общественным мнением, по сути, присваивая себе заслуги, к которым не имеют отношения.

— Как видите начался глобальный в рамках города ремонт стратегических трасс. И так вскользь Сергей Николаевич говорит, что начат ремонт трассы государственного значения. Чтобы вы понимали, Департамент ЖКХ, мэрия Николаева, Николаевский городской совет, Александр Федорович Сенкевич к начатому ремонту трасс государственного значения, который затронет улицу Веселиновскую, Одесское шоссе, часть улицы Пушкинской, Спасскую, Проспект Героев Украины, часть Большой Морской, не имеют, ровным счетом, никакого отношения. Они их не финансируют, они их не организовываю, не выполняют. Знаете почему? Потому что участки этих улиц являются частью дорог государственного значения. Они находятся на балансе Службы автодорог. Есть такая государственная служба, которая замыкается напрямую на Кабинете Министров Украины и не финансируется местным бюджетом, — сказал Олег Мудрак.

При этом он добавил, что Департамент ЖКХ выполняет только сопутствующие работы, в частности, чистку ливневой канализации, ремонт бордюров, обустройство остановочных карманов.

— Как красиво оперирует Сергей Николаевич. Он же не сказал «мы», он анонсирует. Я бы сделал замечание САД. Ребят, молодцы, вы все красиво начинаете делать, но отсутствие внятной информационной политики играет вам в минус. Я понимаю, что такое завести в Николаев достаточное количество средств для ремонта тех участков, о которых я сказал. Но вы проигрываете информационно тем людям, которые не имеют к этому никакого отношения. Имеют, я поправлюсь. Совершенно попутное — они выполняют сопутствующие работы. Я вам открою маленький секрет. Знаете, почему ремонт этих работ начался с улицы Веселиновской? Потому что Департамент ЖКХ должен выполнить либо заблаговременно, либо параллельно сопутствующие работы. Например, расширение парковочных карманов, ремонт гранитных и бетонных бордюров, чистку ливневой канализации. И только после этих работ Служба дорог продвигается дальше, выполняя комплексно ремонт. Вот в этом, да, Департамент ЖКХ участвует. Насколько успешно — покажет время, — добавил он.

По его мнению, САД будет ждать, пока эти сопутствующие работы выполнят, до определенного времени, после чего «закатает все в асфальт и будет права».

— Но расширения дорог мы не получим. Забитые ливневки оставим. И забудем о бордюрах и тротуарах. Есть очень хорошая народная поговорка — чужими руками загребать жар, которая как раз подходит к этой ситуации, — сказал экс-депутат.

Напомним, 8 июня начался текущий средний ремонт автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог)» в пределах города Николаева.

Ранее вице-мэр Сергей Коренев сообщил, что в Николаеве с июня планируют начать ремонтные работы на дорогах государственного значения, которые проходят через город. В частности, речь идет об улицах Пушкинская, Никольская и проспекте Героев Украины, которые являются частью трассы международного значения М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск». Это обязательно создаст неудобства в виде автомобильных заторов. Подобная ситуация наблюдалась в 2017 году.