В четверг, 17 июня, состоится шестая внеочередная сессия Николаевского областного совета.

Соответствующее распоряжение № 79-р подписала глава облсовета Анна Замазеева вчера, 14 июня.

В повестку дня внесены вопросы о назначени руководителей медучреждений, спортивных учреждений, утверждение Концепции развития цифровых компетентностей жителей Николаевщины и принятие изменения в программу развития туризма.

Ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете решили не частить с проведением молитвенных завтраков с участием представителей духовенства, а также депутатов, чиновников и представителей бизнеса.