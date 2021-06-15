В Николаевском облсовете решили не частить с проведением молитвенных завтраков с участием представителей духовенства, а также депутатов, чиновников и представителей бизнеса. Ранее планировалось собираться раз в месяц, сейчас же речь идет об одной встрече в квартале или вообще в полугодии.

Об этом стало известно в понедельник, 14 июня, в ходе пресс-конференции руководства областного совета, - передает корреспондент НикВести.

Ожидается, что молитвенный завтрак пройдет в ближайшие недели.

— Вышло так, что очень тяжело. Когда обсудили с каждым представителем конфессии, что и им было тяжело собраться, был длительный пост. Предложили либо раз в квартал, либо один раз в полугодие, — прокомментировала Анна Замазеева, глава облсовета. — Бог с первого раза услышал нас, — добавил депутат областного совета Денис Андреев.

Утром в среду, 10 марта, в фойе Николаевского областного совета состоялся первый молитвенный завтрак.