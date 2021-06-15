В Николаеве сотрудники «Николаевской ТЭЦ» разроют улицу Московскую от улицы Адмирала Макарова до улицы Шевченко для заметы 122 метров теплосетей.

Об этом во вторник, 15 июня, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева рассказал первый заместитель гендиректора ТЭЦ Александр Мусиенко, передают НикВести

Он уточнил, что на данном участке уложат толстостенную трубу.

— Большой износ труб сети. Поменять сплошным порядком – очень большие затраты. Это и не предусматривается финансированием. В этом году первые 100 метров на толстостенную трубу рассчитываем поменять. Это с 21-й камеры (от улицы Адмирала Макарова до улицы Шевченко). Это наша магистраль, все делаем за собственные, — рассказал он.

Отдельно он обещал, что предприятие вовремя зайдет в новый отопительный сезон.

Ранее после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.

Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.

При этом Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.