«Власти» оккупированного Крыма разрабатывают комплекс ограничительных мер на случай сохранения положительной динамики роста числа заболевших COVID-19 в регионе, въезд для туристов в оккупированный Крым будет ограничен.

Эту информацию Крыминформу подтвердили два собеседника в так называемом «Совмине» Крыма и источник в «республиканском управлении Роспотребнадзора».

— Ситуация возвращается, с каждым днем выявляется все больше зараженных коронавирусом, причем доля госпитализированных растет. При сохранении положительной динамики по заболевшим у республики попросту не останется выбора, и все ограничения, вплоть до самых жестких, будут вынужденными, иначе в летний сезон с наплывом туристов система здравоохранения не справится, – отметил собеседник агентства.

По его словам, среди основных причин роста заболеваемости называют несоблюдение действующих остаточных ограничительных мер, а также недостаточные темпы вакцинации.

— В Крыму созданы все условия для быстрого вакцинирования населения, что способствовало бы выработке коллективного иммунитета, но люди, чаще всего – по надуманным причинам, отказываются от них. Получается, самый действенный способ избежать развития эпидемии буксует по субъективным причинам, ведь никаких отрицательных последствий для здоровья от этих прививок не зафиксировано, — сказал он.

Второй собеседник рассказал, что мониторинг соблюдения ограничительных мер, в особенности — масочного режима в общественном транспорте и объектах торговли, — выявил практически тотальное их нарушение со стороны крымчан.

— Маски в городском транспорте стали скорее исключением, чем правилом. В магазинах ограничение соблюдается только формально, на кассах при оплате товаров, да и то только там, где есть камеры наблюдения. И такое – практически по всех сферах жизни повсеместно. В мае-июне добавился турпоток, люди приехали отдохнуть в том числе и от этих самых ограничений – и мы сразу оказались на пороге худшего сценария по росту заболевших, — подчеркнул источник.

В свою очередь «Интерфакс-Юг» сообщил, что в «Совет министров» оккупированного Крыма поступают предложения об ужесточении ограничений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

— Планируются новые ограничения, их перечень зависит от дисциплины соблюдения существующих мер и развития эпидситуации. Роспотребнадзор предлагает серьезные меры, если ситуация не улучшится, – вплоть до закрытия ресторанов и ограничения работы пляжей. Окончательное решение руководством республики пока не принято, — сказал собеседник ИА.

Напомним, оккупационная власть в отдельных районах Донбасса закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.