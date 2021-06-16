Первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко заверил, что его зарплата в 30 тысяч гривен полностью уходит на заправку автомобиля, когда он ездит в командировки.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в понедельник, 14 июня, сообщает корреспондент НикВести.

Заместитель Анны Замазеевой посетовал, что все заработанные на государственной службе деньги он вынужден тратить на топливо для командировок в область.

— Потому что у меня все заработная плата уходит на покрытие работы моей в областном совете. То есть практически я всю ее трачу на заправку автомобиля, чтобы поехать в командировку. Командировку никто же мне не оплачивает. Это чтобы выехать в районный центр, — рассказал Владимир Фроленко.

По словам госслужащего, иногда он вынужден выкладывать деньги из своего кармана, так как зарплаты в 30 тысяч гривен не хватает, чтобы заправить машину.

— Чтобы вы понимали я докладываю туда свои деньги, — добавил Владимир Фроленко.

У Владимира Фроленко спросили, как соотносится его нынешняя зарплата в 30 тысяч гривен с его критикой прошлого руководства Николаевского облсовета в лице Виктории Москаленко. Тогда он говорил, что чиновники облсовета не должны получать зарплату больше 20 тысяч.

— Я всегда отношусь к труду с более мудрым подходом. Человек должен получать зарплату, соответствующую его должности или нагрузке. Не может один человек делать разную работу и получать разную зарплату. Это несправедливо к человеку. Вы извините меня, бывший глава областного совета получал заработную плату, я даже сравниваю работу Анны Владимировны и мою, то, что сегодня мы делаем и как мы работаем, сколько у нас выездных, сколько командировок. Если вы сравните нашу работу с предыдущим руководством, то этого не было. Даже можно сказать за уши вытягивали на выезды и ту заработную плату, которую они получали, сидя здесь, по 80 тысяч и больше, это не соответсвовало объему работы, — ответил Владимир Фроленко.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Николаевского областного совета, представитель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Фроленко получает заработной платы в два раза больше чем его руководитель Анна Замамзеева.