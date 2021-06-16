Управление здравоохранения облгосадминистрации не поддерживает желание сотрудников Центра нефрологии и гемодиализа отделиться от Николаевской областной больницы.

Об этом шла речь на заседании профильной комиссии областного совета в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.

Напомним, что 16 марта под зданием областного совета Николаева состоялась акция медработников отделения гемодиализа и нефрологии, медики высказали желание, чтобы их отделение сепарировали от больницы и сформировали отдельный центр, в котором качественные услуги смогут получать все пациенты.

Замначальника управления Олег Бабин сказал, что областная больница была определена опорной, а согласно постановлениям Кабмина и Министерства здравоохранения, многопрофильная больница интенсивного лечения обязана предоставлять помощь по специализации «нефрология».

Отделение центра нефрологии, по его словам, лишит больницу статуса опорной. В связи с этим, чиновник назвал инициативу заведующей Центром Татьяны Костыненко «нецелесообразной».

При этом он заявил, что она может беспрепятственно создать свой центр, не используя имущество, которое находится в областной больнице.

— Выделение центра в отдельное коммунальное некоммерческое предприятие лишит КНП «Николаевская областная клиническая больница» возможности предоставлять пациентам медицинскую помощь в стационарных условиях по врачебной специальности «нефрология» и, как следствие, потянет за собой отмену статуса опорной больницы как многопрофильной больницы интенсивного лечения второго уровня. Учитывая вывод, управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации считает предложение заведующей центром нефрологии и гемодиализа об отделение центра в отдельное КНП нецелесообразным. Вместе с тем управление не видит никаких преград для создания КНП «Центр нефрологии и гемодиализа» без использования имущества совместной собственности территориальных громад, — заявил Олег Бабин.

Отметим, что во время акции завотделением указала на позитивный опыт Киева, где отделение гемодиализа получило полномочия и больше не зависит от больницы, что предоставило возможность направлять средства из госбюджета конкретно на потребности и лечение пациентов, а не на содержание медкорпусов или другие нужды больницы. По ее словам, на больницу выделили в прошлом году 52 миллиона гривен, 20 из них не направили на диализных пациентов, а потратили на иные потребности лечебного учреждения, хотя именно на пациентов и предусматривалось финансирование.

Подобный митинг прошел также 25 сентября 2020 года. Медперсонал попросил депутатов облсовета как можно скорее рассмотреть вопрос создания коммунального некоммерческого предприятия и расширения койко-мест.