Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина, сообщил источник РБК-Украина в правительстве.

Правительство официально приняло решение о продлении карантинных ограничений до 31 августа, только с ослаблениями.

— Кроме того, во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует «зеленый» уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение «Дій вдома», — пишет издание.

Отметим, на прошлой неделе правительство приняло решение ослабить карантин в Украине. Вот что разрешили:

массовые мероприятия (можно заполнять две трети мест),

спортивные мероприятия (можно заполнять две трети мест),

кинотеатры могут заполнять залы на две трети,

дискотеки, праздничные мероприятия в кафе и ресторанах,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно,

гостиницы, хостелы и кемпинги могут без ограничений принимать гостей,

столики в кафе и ресторанах можно ставить на расстоянии 1,5 м.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас не прогнозируется такого всплеска коронавируса, который был весной 2020 года. Тогда, по его словам, медицинская система не справлялась.