В Рыбаковке и Коблево вернули в государственную и коммунальную собственность несколько земельных участков.

Об этом пишут на странице Николаевской окружной прокуратуры.

Указывается, что ведомство приняло меры к возвращению 4 земельных участков общей площадью почти 1 гектаров и стоимостью в 3 миллиона 800 тысяч гривен. Они находятся на побережье Черного моря в пределах зон отдыха «Коблево» и «Рыбаковка».

Суд удовлетворил иски прокурора к Березанской райгосадминистрации и 4 гражданам. Земельные участки находились в их частной собственности незаконно.

Прокуроры инициировали вопрос о регистрации права собственности на один земельный участок за Николаевской ОГА и еще 3 земельных участков — за Коблевской ОТГ.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области обновляют разметку на трассе, ведущей в Рыбаковку и Коблево.