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В Рыбаковке и Коблево вернули в государственную и коммунальную собственность несколько земельных участков.
Об этом пишут на странице Николаевской окружной прокуратуры.
Указывается, что ведомство приняло меры к возвращению 4 земельных участков общей площадью почти 1 гектаров и стоимостью в 3 миллиона 800 тысяч гривен. Они находятся на побережье Черного моря в пределах зон отдыха «Коблево» и «Рыбаковка».
Суд удовлетворил иски прокурора к Березанской райгосадминистрации и 4 гражданам. Земельные участки находились в их частной собственности незаконно.
Прокуроры инициировали вопрос о регистрации права собственности на один земельный участок за Николаевской ОГА и еще 3 земельных участков — за Коблевской ОТГ.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обновляют разметку на трассе, ведущей в Рыбаковку и Коблево.
В Рыбаковке и Коблево вернули в государственную и коммунальную собственность несколько земельных участков.
Об этом пишут на странице Николаевской окружной прокуратуры.
Указывается, что ведомство приняло меры к возвращению 4 земельных участков общей площадью почти 1 гектаров и стоимостью в 3 миллиона 800 тысяч гривен. Они находятся на побережье Черного моря в пределах зон отдыха «Коблево» и «Рыбаковка».
Суд удовлетворил иски прокурора к Березанской райгосадминистрации и 4 гражданам. Земельные участки находились в их частной собственности незаконно.
Прокуроры инициировали вопрос о регистрации права собственности на один земельный участок за Николаевской ОГА и еще 3 земельных участков — за Коблевской ОТГ.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обновляют разметку на трассе, ведущей в Рыбаковку и Коблево.