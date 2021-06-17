Депутат Первомайского городского совета Евгений Нотевский подал иск в горрайонный суд на голову города из-за отказа ему в выступлении на сессии по факту ситуации, которая сложилась в местном роддоме.

Об этом сообщается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Депутат Первомайского городского совета Евгений Нотевский сообщил, что городской голова Олег Демченко отказал ему в предоставлении слова на сессии. По словам депутата он хотел рассказать, что в местном роддоме действуют коррупционая схема.

Евгений Нотевский отметил, что ранее к нему обратилось несколько молодых мам, которые утверждали, что у них в роддоме требовали взятки и плату за выписку.

Одна из рожениц — Илона Слободянюк заявила, что чтобы попасть на прием к врачу, то нужно заплатить 200 долларов США. Без ведомости девушки, ее мать таки дала взятку врачу.

Ранее, депутат Первомайского городского совета Евгений Нотевский попросил городского голову Олега Демченко дать протокольное поручение профильным подразделениям исполкома провести служебное расследование, а также обратиться в правоохранительные органы.