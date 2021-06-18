Ни один депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» не выступил против установки в здании облсовета турникета для ограничения туда доступа граждан.

Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования за соответствующее предложение, озвученное вчера, 17 июня, депутатом от партии «Европейская солидарность» Викторией Москаленко в ходе заседания сессии.

Как известно, на прошлой неделе в здании Николаевского областного совета разместили турникет на проходной. Пока что вход свободный, но вскоре попадать внутрь будут по специальным пропускам и предварительной регистрации. Отметим, что в здании областного совета также находится облгосадминистрация и Хозяйственный суд Николаевской области.

Примечательно, что ранее, объясняя установку турникета, глава облсовета, руководитель партии «Слуга народа» в Николаевской области Анна Замазеева заявила, что это решение было принято еще ее предшественницей - Викторией Москаленко, представительницей партии «Европейская солидарность». Комментируя это на сессии, Виктория Москаленко заявила, что не подписывала никаких «правил», о которых заявила Анна Замазеева, и отметила, что при ней в здание областного совета, которое является коммунальной собственностью территориальной громады области, был абсолютно свободный доступ. ПО ее мнению, подобные ограничения незаконны, а потому она предложила отменить установку турникета.

Однако, этот вопрос не набрал необходимого количества голосов. «За» проголосовали 17 депутатов, 7 — «против», 12 человек воздержались и 19 — не голосовали.

Примечательно, что против турникета проголосовали две бывших главы областного совета - Виктория Москаленко и Татьяна Демченко.

За 17: Валентин Бойко (Пропозиция), Андрей Волков (Пропозиция), Алла Воробьева (Европейская солидарность), Татьяна Демченко (ОПЗЖ), Елена Донченко (Наш край), Юрий Елиневский (Наш край), Оксана Калюжная (За майбутнє), Юрий Кормышкин (Наш край), Александр Кукуруза (Наш край), Виктория Москаленко (Европейская солидарность), Вадим Олабин (ОПЗЖ), Татьяна Потапенко (ОПЗЖ), Алла Ряжских (Европейская солидарность), Тахир Садридинов (Наш край), Людмила Самчинская (Европейская солидарность), Григорий Ташлык (Наш край), Светлана Федорова (Наш край),

Против 7: Анна Замазеева (Слуга народа), Евгений Игнатенко (Слуга народа), Иван Кухта (Слуга народа), Олег Маляренко (Наш край), Владислав Мартыченко (Слуга народа), Вера Миронова (Пропозиция), Антон Табунщик (Слуга народа),

Воздержались 12: Денис Андреев (ОПЗЖ), Виталий Гомерский (Слуга народа), Людмила Кошова (ОПЗЖ), Александр Молдованов (Пропозиция), Александр Мосин (Пропозиция), Владислав Невеселый (Слуга народа), Александр Плиткин (За Майбутнє), Владимир Погадаев (Слуга народа), Виталий Порхун (Слуга народа), Игорь Савченко (Слуга народа), Ирина Шабильянова (Слуга народа), Виталий Шевченко (Слуга народа)

Не голосовали 19: Валерий Бедный (Слуга народа), Иван Билоус (Пропозиция), Андрей Головчанский (ОПЗЖ), Евгений Горбуров (ОПЗЖ), Ольга Григорьева (За майбутнє), Надежда Иванова (Наш край), Олег Козлов (ОПЗЖ), Юрий Крет (ОПЗЖ), Сергей Майборода (ОПЗЖ), Елена Масалитина (Европейская солидарность), Игорь Мухарский (Слуга народа), Ирина Пидпала (ОПЗЖ), Александр Потемкин (ОПЗЖ), Александр Сироштан (ОПЗЖ), Олег Солтыс (ОПЗЖ), Михаил Талпа (Европейская солидарность), Андрей Фатьянов (ОПЗЖ), Владимир Фроленко (ОПЗЖ), Александр Ясинский (ОПЗЖ).

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что турникет в холле облсовета установили для «наведения порядка».