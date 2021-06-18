В Берлине заприметили бизнес-джет Евгения Пригожина, хотя Европейский союз ввел санкции против уголовника и «повара Путина».

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Журналисты выяснили, что самолет бизнесмена Hawker 800XP разместили в ангаре аэропорта Берлина, сданном в эксплуатацию компании Beechcraft Berlin.

Самолет прибыл в Германию в последних числах октября 2020 года, борт обслуживал экипаж, который обычно работает на Пригожина, а вот пассажиром был — Артем Степанов, который выступает подставным лицом для сразу нескольких компаний, фактически принадлежащих повару Путина. Самого Степанова в апреле 2021 года внесли в санкционный список США.

Bild утверждает, что Пригожин приобрел самолет в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве, а зарегистрировал его вовсе в Сан-Марино, стране, не имеющей собственного аэропорта.

По данным немецких расследователей, до «берлинской остановки» самолет Пригожина базировался в Санкт-Петербурге и принадлежал компании «Clubgroup Ltd», однако на этом его след теряется, так как согласно Российскому торговому реестру такой компании не существует.

Bild отмечает, что у Пригожина есть все основания скрывать право собственности на этот джет бизнес-класса. До февраля 2019 года другая подставная компания повара Путина владела идентичным Hawker 800XP с регистрацией M-VITO. Этот самолет также обслуживался в Берлине.

Пригожин использовал этот самолет в основном для полетов в Сирию, Ливию и другие африканские страны, где воюют российские наемники из ЧВК Вагнера, которой, как считается, управляет самолично Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, на независимое российское издание «Медиазона», освещающего произвол и пытки в тюремной системе РФ, написал жалобу политтехнолог, приближенный к «бизнесмену» Евгению Пригожину, которого называют «поваром Путина».

Напомним, так называемых российских «инструкторов», выполняющих в ЦАР (Центральноафриканская республика, — прим) функции обычных наемников, ООН считает причастными к внесудебным казням, изнасилованиям, пыткам, похищениям людей, нападениям на гуманитарные организации и гражданские объекты.