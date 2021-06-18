Глава Николаевской ОГА Виталий Ким пока не принял решение об увольнении директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

По словам Виталия Кима, облгосадминистрации сначала предстоит изучить сложившуюся ситуацию и просмотреть контракт и отчет директора аэропорта.

Губернатор Николаевщины подчеркнул, что в любом случае будет руководствоваться интересами области в этом вопросе.

— Мы в любом случае обязаны Федору Петровичу, что он проводил довольно экстенсивную работу. Я не за личности здесь, я за область. Если есть потенциально человек, который лучше, или больше может делать — можно обсуждать, это мое личное мнение. Если такого человека нет, то лучше Федор Петрович Барна, — считает Виталий Ким.

Напомним, в четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт».

Ранее в облсовете заявили, что ни разу не видели отчета Федора Барны о работе, хотя в ходе комиссии 7 июня он утверждал, что сдает их регулярно.