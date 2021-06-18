|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:49
|Температура завтра:
|+28 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|04:45
|Заход солнца:
|21:12
|Температура завтра:
|+28 C°
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким пока не принял решение об увольнении директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны.
Об этом он рассказал в комментарии НикВести.
По словам Виталия Кима, облгосадминистрации сначала предстоит изучить сложившуюся ситуацию и просмотреть контракт и отчет директора аэропорта.
Губернатор Николаевщины подчеркнул, что в любом случае будет руководствоваться интересами области в этом вопросе.
— Мы в любом случае обязаны Федору Петровичу, что он проводил довольно экстенсивную работу. Я не за личности здесь, я за область. Если есть потенциально человек, который лучше, или больше может делать — можно обсуждать, это мое личное мнение. Если такого человека нет, то лучше Федор Петрович Барна, — считает Виталий Ким.
Напомним, в четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт».
Ранее в облсовете заявили, что ни разу не видели отчета Федора Барны о работе, хотя в ходе комиссии 7 июня он утверждал, что сдает их регулярно.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким пока не принял решение об увольнении директора КП «Николаевский международный аэропорт» Федора Барны.
Об этом он рассказал в комментарии НикВести.
По словам Виталия Кима, облгосадминистрации сначала предстоит изучить сложившуюся ситуацию и просмотреть контракт и отчет директора аэропорта.
Губернатор Николаевщины подчеркнул, что в любом случае будет руководствоваться интересами области в этом вопросе.
— Мы в любом случае обязаны Федору Петровичу, что он проводил довольно экстенсивную работу. Я не за личности здесь, я за область. Если есть потенциально человек, который лучше, или больше может делать — можно обсуждать, это мое личное мнение. Если такого человека нет, то лучше Федор Петрович Барна, — считает Виталий Ким.
Напомним, в четверг, 17 июня, депутаты Николаевского областного совета приняли решение, которым поручили облгосадминистрации принять меры по досрочному разрыву контракта с директором КП «Николаевский международный аэропорт».
Ранее в облсовете заявили, что ни разу не видели отчета Федора Барны о работе, хотя в ходе комиссии 7 июня он утверждал, что сдает их регулярно.