Народный депутат от «Слуги народа» Александр Пасечный, избранный по округу № 127 на Николаевщине, рассказал о рабочей неделе, которую он провел в области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп посетил, в частности, Нечаянскую и Радсадовскую громады, где провел встречи с руководством, бизнесом и местными жителями.

Он отметил, что Нечаянская территориальная громада объединяет 13 населенных пунктов Николаевского района.

— Уже четвертый созыв подряд громаду возглавляет Николай Николаевич Вивчар. Доверие к руководителю свидетельствует о его профессионализме и желании защитить интересы общества, улучшить качество жизни сельского населения. Уже не первый год вместе мы пытаемся решать проблемные вопросы. И это удается. Радует, что в громаде большое внимание уделяется развитию культуры, образования, физкультуре и спорту, воспитанию подрастающего поколения, организации досуга детей и взрослых, — написал Александр Пасечный.

Он добавил, что в ближайшее время начнутся работы по капитальному ремонту части Нечаянского дома культуры. Вместе с сельским головой депутат осмотрел его состояние и убедился в необходимости срочного ремонта. Громада нашла средства на изготовление проектной документации. Сейчас предстоит тендер, а Александр Пасечный способствовал выделению средств государственной субвенции на ремонт потолка, стен и пола в правом крыле Дома культуры.

Также он побывал в Нечаянской школе, где проходит установка пожарной сигнализации и осуществляются мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.

— Ведь сейчас по всей области и в стране проходят проверки со стороны работников управлений чрезвычайных ситуаций относительно состояния пожарной безопасности. К сожалению, во многих случаях по требованию пожарных, школы должны закрывать. Подобные предписания получила и Нечаянская территориальная громада. Конечно, бюджет не выдержит расходов на одновременную замену недешевых систем пожарной безопасности во всех четырех школах, но постепенно эти меры осуществляются, — отметил он.

Александр Пасечный как председатель Ассоциации футбола в Николаевской области добавил, что хорошо знает о спортивных успехах нечаянцев и анонсировал строительство в громаде нового современного стадиона.

— Футбольные команды сел Нечаяное и Благодаровка принимают активное участие в турнирах областного и всеукраинского уровней, часто становятся победителями. Полностью поддержал инициативу общины о строительстве современного стадиона. Уже есть положительные выводы экспертизы и проект строительства, который будет представлен на рассмотрение специальной комиссии Николаевской облгосадминистрации для того, чтобы запланировать строительство стадиона на следующий год, — написал депутат.

По словам нардепа, актуальным вопросом для жителей Нечаянного, которое разделено на две части трассой Николаев-Одесса с огромным потоком автотранспорта, является безопасность дорожного движения. За последние годы в районе села произошло несколько серьезных ДТП с трагическими последствиями.

— Поэтому на встрече с местными жителями и депутатами Нечаянского совета встал вопрос установки светофора на пешеходном переходе. Проблема уже находится в стадии решения, — заверил он.

Александр Пасечный с головой территориальной общины Николаем Вивчаром обсудил тему наполнения местного бюджета, поиска новых источников для его увеличения.

— Выяснилось, что перспективы в этом направлении неплохие. Так, в коммунальной собственности громады находится земельный участок, предназначенный для возможного строительства мини-отеля, супермаркета, размещения мест для отдыха. Николай Николаевич обратился ко мне с просьбой помочь привлечь инвестора, который бы вложил средства в развитие этого участка, создал новые рабочие места и пополнял бы казну территориальной общины. Считаю, и это нам по силам вместе решить. Также рассмотрели вопросы улучшения материально-технического состояния школ, обеспечение школьным автобусом детей села Даниловка, вопросы, связанные с землей коммунальной собственности. Люди интересовались моей деятельностью как народного депутата и выражали добрые пожелания и предложения. В очередной раз убедился, что только объединившись, мы сможем защитить наши общие приоритеты и стремление к достойной жизни каждого человека, — сказал он.

Еще одна встреча прошла в Радсадовской территориальной громаде. По словам нардепа, и о самой громаде, и о предприятии «Радсад» знает вся страна. В прошлом году «Радсаду» исполнилось 100 лет.

— В честь этого события предприятие подарило селу упорядоченную площадь с фонтаном и настоящим произведением искусства, — металлической конструкцией, которая символизирует нелегкий труд виноградарей. Три года подряд предприятие возглавляет настоящий профессионал, честный и ответственный человек Александр Смирнов. Он смог организовать производственный процесс на высоком уровне. С такими людьми, как он, рад общаться. Ведь они откровенно рассказывают об успехах и проблемах, высказывают свои предложения, готовы к диалогу. Узнал, что сейчас, как и всегда это было, «Радсад» продолжает специализироваться на выращивании винограда и его обработке, есть площади под зерновыми культурами и садами. Предприятие имеет 819 гектаров виноградников, из которых 614 — плодоносящие, другие — молодые. Сортов немало, столовые и технические культуры. В «Радсаде» производят виноматериал, поставляемый на известный винзавод в Коблево для производства вин и коньяка, — написал Александр Пасечный.

Он добавил, что прошлый год не был урожайным, в Радсаде собрали пять тысяч тонн винограда. В этом году прогнозы гораздо лучше. Сегодня на предприятии работает более 220 человек, в пиковый сезон — до 400.

По его словам, «Радсад» выплачивает приличные зарплаты, а приезжих обеспечивает проживанием в хороших условиях.

— Люди довольны. Убедился в этом на встрече с работниками, которые утром отправлялись на работу. Чтобы в таком ухоженном виде находились виноградники, на самом деле следует потрудиться. В «Радсаде» трудятся. Работа тяжелая. За что я лично благодарен и всем тем, кто посвятил себя этой нелегкой работе, и руководителю предприятия, Александру Смирнову. С такими людьми мы построим радостную и счастливую страну, — резюмировал нардеп.