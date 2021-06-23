Сегодня и завтра работникам горсовета Николаева будут делать прививки от COVID-19, городской голова Александр Сенкевич и его заместители уже дважды получили вакцину.

Об этом сказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в ходе брифинга в среду, 23 июня, - передает корреспондент НикВести.

— Городской совет будет сегодня-завтра вакцинироваться. Предварительно это 72 человека. Часть городского совета уже вакцинировалась. Где-то 10% уже получили вакцинацию дважды. В том числе мэр и все заместители. Управление охраны здоровья вакцинировано на 98%. У нас не вакцинировали только одного человека. она сейчас в декретном отпуске, — рассказала Ирина Шамрай.

Она добавила, что уже вакцинировали коллективы Черноморского национального университета имени Петра Могилы, «Нибулона», водоканала.

По состоянию на среду, 23 июня, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 23 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, один человек умер от последствий заболевания. При этом выздоровели больных за сутки - 12.

Напомним, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 835 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 33 ребенка и 25 медработников.