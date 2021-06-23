В среду, 23 июня, члены постоянной комиссии городского совета Николаева по правам человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики отказались повторно выносить на заседание сессии вопрос об отмене решения №19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Проект набрал 3 голоса «за», отказался поддерживать этот вопрос депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Медведев.

Отметим, что ранее этот вопрос не нашел поддержку депутатов во время заседания сессии, не хватило 5 голосов. По регламенту, чтобы снова такой проект решения вынести на повторное голосование, необходимо соответствующее решение профильной комиссии. Для данного случая это как раз комиссия по законности.

До этого языковой омбудсмен Тарас Креминь подчеркнул, что предоставление статуса регионального русскому языку противоречит Конституции и для Николаева, который дал отпор «русскому миру» 7 апреля 2014 года, принципиально важно его отменить.

Ранее Тарас Креминь сообщил, что Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным на территории области, принятое Запорожским областным советом в 2012 году.