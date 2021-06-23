Общественный активист Денис Жело заявил, что у народных депутатов от партии «Слуга народа» есть личный интерес в конфликте на полях в Николаевской области.

Об этом он заявил в публикации в социальной сети Facebook.

Как известно, в мае на полях предприятия «ЕРКА» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате, там произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали два человека. Адвокат компании «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева. Ранее адвокат сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о давлении на правоохранительные органы и на суд со стороны народного депутата Украины от «Слуги народа» Игоря Негулевского, чтобы «отмазать» от ответственности фигуранта попытки рейдерского захвата аграрного предприятия в Николаевской области.

«В начале июня, когда разгорелся земельный конфликт в Новоодесском районе, нардеп Игорь Негулевский выложил публикацию о том, что по этому поводу провёл встречу с Министром юстиции Украины Денисом Малюськой.По словам Негулевского, Малюська был крайне возмущён сложившейся ситуацией и якобы стал на сторону рейдера Александра Воротынцева, который вместе со своим другом обстреляли людей из боевого оружия», - пишет Денис Жело.

Он напомнил, что антирейдерская комиссия Министерства юстиции признала действия регистратора Олеси Душейко и Александра Воротынцева противозаконными и отменила регистрационные действия, направленные на смену собственников предприятия «ЕРКА», арендующего поля в селе Новоингулка. Тогда, по словам Дениса Жело, Александр Воротынцев через «чёрного» регистратора пытался совершить рейдерский захват предприятия.

После этого Александр Воротынцев начал судиться с Министерством юстиции.

«При этом, он подал в суд сфальсифицированный пакет документов - поддельные документы, подписи и печати. Решать вопросы в судах ему помогают нардеп Негулевский Игорь и Давид Apаxамия. То есть, они пошли против своего коллеги - Министра юстиции Украины и подконтрольного ему ведомства. Видимо, шальные и дармовые деньги затмили их разум. Сейчас это не проблема. Звонят «свыше» главе суда и просят об услуге. Он в свою очередь напрягает или заинтересовывает судью, которая рассматривает дело. А последняя, говорит на белое - чёрное и выносит нужное решение. Так вот. После разговора с Негулевским, Министр юстиции Денис Малюська действительно разобрался в ситуации, и своим приказом вернул ещё 50 га сельскохозяйственных земель законным арендаторам ООО «Ерка». А в это время, Негулевский продолжает бегать по Раде, разносить сплетни и выдавать желаемое за действительное», - написал Денис Жело.

Ранее сообщалось, что пайщики сельскохозяйственных земель в селе Новоингулка Новоодесского района Николаевской области обратились к руководству страны из-за ситуации, сложившейся вокруг дела о попытке рейдерского захвата земель, которые у них арендует предприятие «ЕРКА».