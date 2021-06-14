Пайщики сельскохозяйственных земель в селе Новоингулка Новоодесского района Николаевской области обратились к руководству страны из-за ситуации, сложившейся вокруг дела о попытке рейдерского захвата земель, которые у них арендует предприятие «ЕРКА».

Копию обращения в социальной сети Facebook опубликовал адвокат предприятия Николай Герасимец.

Обращение было направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, главе Национальной полиции Игорю Клименко, а также председателю Николаевской облгосадминистрации Виталию Киму.

В своем обращении жители села отмечают, что компания «ЕРКА» уже 8 лет арендует их земли, а ее директор Антон Кащеев помогает селу и вовремя платит за пользование землей.

Пайщики просят власть защитить их от нападок Александра Воротынцева, который, по их словам, прикрываясь фамилией Президента, руководством партии «Слуга народа» и нардепом Игорем Негулевским, осуществляет давление и угрожает собственникам земельных участков.

«Сначала Воротынцев хотел мошенническим путем вывести из реестра руководство ООО «ЕРКА», но когда в Министерстве юстиции Украины разоблачили аферу и дали ему по рукам, он начал осуществлять давление на пайщиков и попытался уничтожить урожай, к которому он не имеет никакого отношения. Мы прекрасно видели, кто садил и удобрял урожай», - говорится в обращении.

Пайщики ООО «ЕРКА» попросили дать арендатору работать и продолжать заниматься законной сельскохозяйственной деятельностью. Иначе пайщики готовы выходить с акциями протеста под здание прокуратуры и полиции, чтобы отстоять свои законные права.

Николай Герасимец опубликовал также видеозапись со встречи селян с общественным активистом Денисом Жело, где обсуждалась ситуация с их паями.

«В продолжении поста, который опубликовал Денис Жело, хочу выставить видео собрания и обращение законных пайщиков к Президенту Украины и руководителям силовых ведомств. После этого, вы удостоверитесь в том, что из-за непрофессионализма нардепа Игоря Негулевского, который не изучил ситуацию, плюнул на интересы своих избирателей, решил накалить конфликт до крайней точки кипения, подставляя под имиджевый удар руководство партии и лично Президента!, - написал Николай Герасимец.

Он обратился к народному депутату Давиду Арахамии с просьбой объективно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры реагирования к народному депутату Игорю Негулевскому, «который, используя свой мандат, пытается влиять на хозяйственную деятельность законных арендаторов ООО «ЕРКА».

Ранее сообщалось, что пайщики сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» намерены участвовать в сборе урожая вместе с законным арендатором, чтобы защитить свои права и интересы.

Как известно, в мае на полях предприятия «ЕРКА» в селе Новоингулка Новоодесского района появились неизвестные, которые на тракторе распрыскивали химикаты, чтобы уничтожить урожай. В результате, там произошел вооруженный конфликт, в результате которого пострадали два человека. Адвокат компании «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о попытке рейдерского захвата со стороны жителя Новобугского района Александра Воротынцева.

Ранее адвокат сельскохозяйственного предприятия «ЕРКА» Николай Герасимец заявил о давлении на правоохранительные органы и на суд со стороны народного депутата Украины от «Слуги народа» Игоря Негулевского, чтобы «отмазать» от ответственности фигуранта попытки рейдерского захвата аграрного предприятия в Николаевской области.