Министерство обороны Великобритании предоставило другую версию событий с HMS Defender: никто рядом с эсминцем не стрелял, а он мирно проходил через территориальные воды Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.

Официальная позиция британских военных: корабль совершал переход через территориальные воды Украины.

— Никакого предупредительного огня по HMS Defender не велось, — заявили британские военные.

В Минобороны Великобритании выдвинули версию, что российские военные пытались выдать за предупредительную стрельбу свои учения. При этом в сообщении еще раз подчеркнули, что по эсминцу не скидывали бомбы, как говорилось в российском сообщении.

А Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес рассказал, что судно двигалось по привычному маршруту из Одессы в один из грузинских портов.

Напомним, Россия якобы открыла предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender в районе мыса Фиолент (Крым).