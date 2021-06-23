Министерство обороны Великобритании предоставило другую версию событий с HMS Defender: никто рядом с эсминцем не стрелял, а он мирно проходил через территориальные воды Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.
Официальная позиция британских военных: корабль совершал переход через территориальные воды Украины.
— Никакого предупредительного огня по HMS Defender не велось, — заявили британские военные.
В Минобороны Великобритании выдвинули версию, что российские военные пытались выдать за предупредительную стрельбу свои учения. При этом в сообщении еще раз подчеркнули, что по эсминцу не скидывали бомбы, как говорилось в российском сообщении.
А Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес рассказал, что судно двигалось по привычному маршруту из Одессы в один из грузинских портов.
Напомним, Россия якобы открыла предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender в районе мыса Фиолент (Крым).
|
Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Министерство обороны Великобритании предоставило другую версию событий с HMS Defender: никто рядом с эсминцем не стрелял, а он мирно проходил через территориальные воды Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.
Официальная позиция британских военных: корабль совершал переход через территориальные воды Украины.
— Никакого предупредительного огня по HMS Defender не велось, — заявили британские военные.
В Минобороны Великобритании выдвинули версию, что российские военные пытались выдать за предупредительную стрельбу свои учения. При этом в сообщении еще раз подчеркнули, что по эсминцу не скидывали бомбы, как говорилось в российском сообщении.
А Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес рассказал, что судно двигалось по привычному маршруту из Одессы в один из грузинских портов.
Напомним, Россия якобы открыла предупредительную стрельбу по британскому эсминцу Defender в районе мыса Фиолент (Крым).