В Мешково-Погореловской территориальной громаде приобрели новый коммунальный экскаватор.

Об этом сообщил сельский голова Андрей Ботанин.

Экскаватор купили за деньги местного бюджета. По его мнению, новая техника станет первым весомым шагом к развитию самостоятельности ТГ.

— Вот так сбываются мечты. В рамках реализации Стратегии развития нашей громады, за счет сельского совета, был приобретен и сегодня передан нам новый экскаватор. Это знаковое событие, первый весомый шаг к развитию и самостоятельности, и самодостаточности. Спасибо депутатам за понимание и поддержку. Быть добру! Р.S. Кстати вакансия экскаваторщика открыта, поэтому у кого есть желание и опыт-приглашаем на работу! — написал Андрей Ботанин.

Напомним, депутаты сельского совета Мешково-Погорелово инициировали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они убеждают Зеленского обратить внимание на проблему с пешеходными переходами на дороге в село.