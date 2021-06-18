Служба автомобильных дорог среагировала на обращение депутатов сельского совета к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в обустройстве пешеходного перехода у поселка. В САД заверили, что работа над «зеброй», которую установят возле центрального въезда в селоб уже началась.

Об этом информирует пресс-служба САД.

Пешеходный переход «зебра» оформят на 317-ом километре трассы H-11, рядом с основным подъездом к Мешково-Погорелого. Кроме того, у пешеходного перехода установят фонари.

— Поэтому, во время окончательной установки железобетонных блоков, в парапетном ограждении будет осуществлен необходимый для обустройства пешеходного перехода разрыв. Для комфорта жителей села подходы к пешеходному переходу и автопавильонов будут оснащены тротуарами. Также вдоль всего участка ремонта и категории дороги Н-11 предусмотрено устройство электроосвещения, что существенно повысит видимость, удобство и безопасность передвижения водителей и в ночное время суток, — говорится в сообщении.

В САД попросили жителей села дождаться окончания ремонтных работ на трассе.

— Пока на объекте продолжаются ремонтные работы и работает дорожная спецтехника просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и терпеливо дождаться выполнения полного комплекса дорожных работ с обеспечением всех предусмотренных проектом инфраструктурных решений, — заявили в службе.

Напомним, депутаты сельского совета Мешково-Погорелово инициировали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они убеждают Зеленского обратить внимание на проблему с пешеходными переходами на дороге в село.