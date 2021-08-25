Минобороны РФ направляет в Афганистан четыре самолета для эвакуации более 500 людей. Среди них дожны быть, кроме россиян, граждане Украины, Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. Они должны выполнить эвакуацию сегодня.

«Организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявлял, что украинский самолет «захватили другие люди», и он вылетел в Иран с неизвестными пассажирами.

Однако впоследствии МИД Украины уточнил, что никакого похищения самолета не было, и все украинские самолеты с беженцами благополучно вернулись в страну. Иран тоже опроверг угон украинского самолета, там сказали, что он садился на дозаправку.