Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что к Крыму лучше употреблять определение оккупация, а не аннексия.

Во время интервью Украинской правде он также назвал причину, почему Россия в 2014 году смогла захватить часть украинской земли — полуостров не стали защищать.

— Аннексия — это же якобы навсегда, это «отрезали и съели». А вот оккупация — это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться. Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению. Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия, — указал Леонид Кучма.

Как известно, первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 46 государств, НАТО, ЕС, Совета Европы и ГУАМ. По итогам саммита они подписали Декларацию, закрепив статус Крымской платформы как консультационно-координационного формата деоккупации полуострова. Подписанты согласились с необходимостью усиления давления на Россию, в том числе санкционного.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была инициирована турецкой стороной.