С пятницы, 27 августа, в ряде регионов Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, они появятся в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины.
Кроме этого, камеры начнут фиксировать нарушения в Запорожье, Мелитополе и Кривом Роге.
Где будут работать камеры
Волынская область:
Полтавская область:
Львовская область:
Киевская область:
Запорожье:
Мелитополь:
Кривой Рог:
Напомним, недавно камеры фиксаций нарушений ПДД заработали в Житомирской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.
Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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С пятницы, 27 августа, в ряде регионов Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, они появятся в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской областях.
Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины.
Кроме этого, камеры начнут фиксировать нарушения в Запорожье, Мелитополе и Кривом Роге.
Где будут работать камеры
Волынская область:
Полтавская область:
Львовская область:
Киевская область:
Запорожье:
Мелитополь:
Кривой Рог:
Напомним, недавно камеры фиксаций нарушений ПДД заработали в Житомирской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.
Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
В Николаеве планировали установить 9 камер автофиксации превышения скорости.