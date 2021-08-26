С пятницы, 27 августа, в ряде регионов Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В частности, они появятся в Волынской, Полтавской, Львовской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины .

Где будут работать камеры

Кроме этого, камеры начнут фиксировать нарушения в Запорожье, Мелитополе и Кривом Роге.

Напомним, недавно камеры фиксаций нарушений ПДД заработали в Житомирской, Черновицкой и Одесской областях, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове.

Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В Николаеве планировали установить 9 камер автофиксации превышения скорости.