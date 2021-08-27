В 2018-2020 годах на расходы из бюджета Николаева на содержание органов местного самоуправления составили 838,4 миллиона гривен, из которых 713,7 миллиона потратили на зарплаты.

Об этом свидетельствуют выводы аудита бюджета Николаева с 2018 года по 31 марта 2021, проведенного Управлением Южного офиса Госаудитслужбы, пишут НикВести.

В первом квартале расходы на содержание ОМС составили 76,8 миллиона гривен (зарплаты — 71,1 миллиона).

В целом, содержание всего чиновничьего аппарата — это 6,4% от общего объема расходов бюджета Николаева и почти 10% от его доходов.

В разрезе указанных лет расходы на оплату труда николаевских чиновников составили:

2018 год — 169 миллионов 286 тысяч 200 гривен;

2019 год — 239 миллионов 715 800 тысяч гривен;

2020 год — 304 миллиона 781 тысяча 400 гривен;

I квартал 2021 года — 71 миллион 155 тысяч 100 гривен.

Согласно бюджетным запросам, потребность в средствах на оплату труда в 2021 году составляет 260 миллионов 584 тысячи гривен.

При этом за указанный период значительно выросли надбавки и премии чиновников. В 2018 году в фонде оплаты труда набавки «за высокие достижения в работе» в среднем составляли 50,9% от должностного оклада, в 2019 и 2020 — 61%, в 2021 — 73%.

Премии в 2018 году в среднем начислялись в размере 54,7% от оклада, в 2019 — уже 90,1%, в 2020 их размер превысил оклады — 109%, в этом году их немного снизили — 95% от оклада.

Ранее сообщалось, что в 2018-2020 годах фонд оплаты труда должностных лиц и служащих Николаевского горсовета включал 32,9 миллиона гривен помощи на оздоровление. В 2021 году расходы на оздоровление чиновников запланированы в сумме 15,2 миллиона гривен.

Также сообщалось, что руководители департаментов Николаевского городского совета заработали в 2020 году от 339 тысяч до 602 тысяч гривен. Таким образом, в среднем, директора департаментов зарабатывали около 460 тысяч гривен в год и 38 тысяч ежемесячно.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что мэр Николаева Александр Сенкевич мог бы последовать примеру его коллеги и однопартийца из Днепра Бориса Филатова, который в начале года уволил больше 600 чиновников.

В феврале мэр Днепра Борис Филатов провел внеочередную сессию горсовета за 5 минут и уволил 655 чиновников. Ранее мэр объяснял, что сокращения связаны с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают «лишний административный персонал», убирают сдвоенный функционал, а где-то заменяют «перекладывание бумаг цифровыми технологиями».

Ранее стало известно, что в мэрии Николаева хотят расформировать Департамент городского головы, создав 2 новых подразделения: Департамент административного обеспечения (название еще обсуждается — прим.) и Департамент внутренней политики.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

Также в мае 2019 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что хотел бы изменить структуру мэрии Николаева и сделать ее более гибкой.