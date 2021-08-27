Политбюро формирования Талибан хочет, чтобы турки приняли на себя управление аэропортом Кабула, пока рядовые талибы будут обеспечивать безопасность по периметру.
Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую показывал местный телеканал NTV.
Лидер Турции заявил, что еще обдумывает решение о сотрудничестве с талибами.
— Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Он добавил, что Анкара не спешит соглашаться из-за взрывоопасной обстановки в аэропорту.
Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов, — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом президент Турции уверен, что контакты и взаимная работа с талибами допустима при обсуждении некоторых моментов.
Как сообщалось, Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть боевики «Талибана».
Напомним, Турция предложила оборонять и управлять кабульским аэропортом после вывода контингента НАТО и США из Афганистана.
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Политбюро формирования Талибан хочет, чтобы турки приняли на себя управление аэропортом Кабула, пока рядовые талибы будут обеспечивать безопасность по периметру.
Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую показывал местный телеканал NTV.
Лидер Турции заявил, что еще обдумывает решение о сотрудничестве с талибами.
— Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.
Он добавил, что Анкара не спешит соглашаться из-за взрывоопасной обстановки в аэропорту.
Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов, — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом президент Турции уверен, что контакты и взаимная работа с талибами допустима при обсуждении некоторых моментов.
Как сообщалось, Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть боевики «Талибана».
Напомним, Турция предложила оборонять и управлять кабульским аэропортом после вывода контингента НАТО и США из Афганистана.