Политбюро формирования Талибан хочет, чтобы турки приняли на себя управление аэропортом Кабула, пока рядовые талибы будут обеспечивать безопасность по периметру.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, которую показывал местный телеканал NTV.

Лидер Турции заявил, что еще обдумывает решение о сотрудничестве с талибами.

— Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ, не приняли решение, — отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что Анкара не спешит соглашаться из-за взрывоопасной обстановки в аэропорту.

Потому что там сейчас в любой момент возможны инциденты и жертвы. Если при нашем руководстве аэропортом вдруг произойдет что-то похожее на вчерашние теракты, где погибли люди, а мы будем теми, кто управляет объектом, мы просто не сможем как-то объяснить это. Так что на данный момент речи не идет о каком-либо решении по предложению талибов, — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом президент Турции уверен, что контакты и взаимная работа с талибами допустима при обсуждении некоторых моментов.

Как сообщалось, Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть боевики «Талибана».

Напомним, Турция предложила оборонять и управлять кабульским аэропортом после вывода контингента НАТО и США из Афганистана.