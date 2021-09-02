На рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета вынесут проект решения о поднятии стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которую не пересматривали уже 10 лет.

Об этом рассказал директор антикоррупционного департамента мэрии Николаева Андрей Ермолаев в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, аудит бюджета Николаева показал, что в период с января 2018 года по март 2021 года городской бюджет потерял 14,2 миллиона гривен из-за неактуальной стоимости аренды земли.

По словам Андрея Ермолаева, вскоре будет подготовлен проект решения, которым исполкому предложат пересмотреть стоимость аренды городской земли под размещение рекламы.

— Есть возражения. Да, плата не поднималась. Да, получив заключение аудиторов, мы будем сейчас над этим работать, но, поймите, у нас Департамент архитектуры не повышает своим решением, городской голова не повышает своим решением. Сейчас будет подготовлено решение и вынесено на исполком. Мы посмотрим как проголосуют. Ни для кого не секрет, что у нас два раза выносились комплексные схемы рекламных конструкций – их на исполкоме не проголосовали. Существует некое рекламное лобби, которое не хочет этого. Это не делается по щелчку пальцев, не делается распоряжением мэра – это коллективное решение. Мы не можем заставить исполком проголосовать за это решение. Мы его подготовим и будем их убеждать. Скажем, гарантий, что за него проголосуют, нет, – сказал Андрей Ермолаев.

Также он добавил, что в условиях пандемии коронавируса и введённых из-за этого карантинных ограничений было нецелесообразно поднимать стоимость аренды земли.

— Они же написали ещё, что мы не повысили налоги, но, понимаете, нельзя рассматривать город как коммерческое предприятие, которое получает прибыль – есть же социальная функция. Мы в прошлом году разрабатывали специальные программы поддержки предпринимателей: убирали арендную плату за коммунальные помещения, убирали арендную плату за землю. В этом году была программа по рынкам, которые не работали в локдаун. Странно бы было повышать налоги в это время. Есть социальная функция. Есть замечание – будем отрабатывать, но, знаете, те люди, которые сейчас репостят эти новости – я посмотрю как они будут в зале голосовать за повышение налогов, – сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, что члены исполнительного комитета Николаевского горсовета не приняли схемы размещения рекламы по Херсонскому шоссе и улице Космонавтов.

Также сообщалось, что в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется немного больше половины. При этом на Херсонском шоссе снимут треть – количество конструкций уменьшится с 96 до 62.