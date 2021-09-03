Депутат Николаевского облсовета Александр Мосин утверждает, что директор Николаевского аэропорта Федор Барна по-прежнему не предоставляет полную информацию о работе своего предприятия.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Чиновник упомянул, что в отношении деятельности Федора Барны на должности руководителя у представителей областного совета «есть очень много вопросов, на которые нет ответа».

— Я хочу слышать, убыточный сейчас аэропорт или прибыльный. Если не прибыльный, когда он сможет сам себя окупать. Мы понимаем, что сейчас он является дотационным предприятием, мы задаем Федору Петровичу (Барне, — прим.) это вопросы, но хотим услышать и увидеть полноценную информацию. Заключение компетентных органов насчет управления финансовой деятельности аэропорта, полноценный отчет о деятельности и план развития этого предприятия, и в-третьих, что будет дальше и как непосредственно этот человек предлагает его развивать, в какие сроки какие работы будут выполнены. Этой коммуникации нет, — пояснил Александр Мосин.

Депутат добавил, что вопрос управления аэропортом входит в полномочия Николаевской облгосадминистрации, но члены облсовета могут повлиять на решение ведомства.

— Директор аэропорта приходит, говорит, что он в любое время готов предоставить отчет, но дальше этого дело не идет. Мы как депутаты можем дать свои рекомендации, но хотелось бы принимать их на основе каких-то документов. Я был бы рад, если бы Николаевская областная государственная администрация инициировала полную проверку этого предприятия, предоставила отчет депутатскому корпусу. Такие решения нужно принимать, отталкиваясь от фактов, а не наших предположений, — убежден чиновник.

Напомним, в июне директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не обязан лично отчитываться перед депутатским корпусом, а также возмутился, что в этом году предприятие не получило финансирования из областного бюджета.

Позже в Николаевском областном совете отметили, что ни разу не видели соответствующего отчета. Федор Барна, в свою очередь, назвал эти обвинения в его адрес необъективными и не соответствующими действительности.

В августа стало известно, что директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» написал заявление об уходе с занимаемой должности, однако сам Федор Барна опроверг эту информацию.