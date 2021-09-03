С начальницей управления образования Николаевского горсовета Анной Лычко и членами тендерного комитета провели работу из-за нарушений, выявленных во время проведения торгов.

Об этом сообщил вице-мэр по гуманитарным вопросам Анатолий Петров во время брифинга в пятницу, 3 сентября, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Он также рассказал, что в гороно приняли на работу новое уполномоченное лицо, которое в дальнейшем будет заниматься всеми тендерными закупками.

— Скажу честно, в городском совете на контроле абсолютно все вопросы, которые касаются управлений и департаментов. Этот вопрос под контролем, мы изучили все вопросы, провели работу с начальником управления образования, с тендерным комитетом. Сегодня во исполнение закона переходим на уполномоченных лиц. Назначено новое уполномоченное лицо в управлении образования, с опытом работы, которое руководило тендерным комитетом в 35 человек. Сделаны абсолютно все выводы по поводу проведенных ранее торгов, которые были отменены, и указаны замечания, — сказал Анатолий Петров.

Отметим, что согласно принятым изменениям в закон «О публичных закупках», уполномоченное лицо — это работник заказчика, ответственный за организацию и проведение процедур закупок/упрощенных закупок на основании распорядительного решения заказчика или трудового договора (контракта).

С 19 апреля 2020 проводить упрощенные закупки в ProZorro может только уполномоченное лицо. А с 1 января 2022 уполномоченное лицо будет проводить все закупки.

Начальница гороно Анна Лычко и вице-мэр по гуманитарной политике Анатолий Петров

Напомним, в конце июня управление образования объявило тендер на 3,2 миллиона гривен по установке систем видеонаблюдения в 28 школах и садиках, а также беспроводного доступа к интернету в 26 учреждениях.

Победителем тендера на услуги по установке камер видеонаблюдения и точек WI-FI стало ООО «Мейсис», у которого ранее бюджетные организации не покупали подобные услуги.

Как сообщалось, участие в торгах приняли два общества с ограниченной ответственностью — «Лайт-сервис» и «Мейсис». Во время аукциона первая фирма сбросила цену до 3 миллионов 50 тысяч 250 гривен, вторая — до 3 миллионов 157 тысяч 200.

В результате рассмотрения заявок тендерным комитетом, более дешевое предложение предприятия «Лайт-сервис» отклонили. Отметим также, что у управления возникли претензии и к ООО «Мейсис», о чем идет речь в протоколе заседания об определении победителя. Тем не менее, тендерный комитет дал «Мейсис» возможность исправить недочеты и определил победителем.

В июле Transparency International Ukraine обратилась в Южный офис Госаудитслужбы с просьбой проверить тендеруправления образования горсовета по закупке камер и Wi-Fi для школ и детсадов Николаева.

В итоге тендер на услуги отменили из-за найденных нарушений законодательства в сфере публичных закупок и объявили новые торги на покупку аппаратуры за 3,2 миллиона гривен.

Напомним также, что управление образования горсовета отменило тендер на поверку счетчиков в 60 школах и садахспустя неделю после того, как отклонило заявку единственного предприятия в Николаеве, которое может выдавать свидетельства о поверке.

Также Антимонопольный комитет Украины обязал Управление образования Николаевского горсовета отменить решение тендерного комитета, которым отклонили заявку ГП «Николаевстандартметрология» в торгах на услуги поверки счетчика из-за якобы неправильной формулировки в справке.

До этого сообщалось, что Управление образования горсовета собирается отдать подряд на поверку счетчиков частнику,отказав единственному предприятию в Николаеве, которое может выдавать свидетельства о поверке.

Согласно закону «О метрологии и метрологической деятельности», поверку измерительных приборов, т.е. различных счетчиков, могут проводить только государтсвенные научные метрологические центры или поверочные центры и лаборатории, уполномоченные на проведение поверки. Уполномочить их может только центральный орган исполнительной власти, в данном случае Министерство экономики. После поверки выдается соответствующее свидетельство.

Однако предложение ГП «Николаевстандартметрология», единственного участника, которое имеет право выдавать такие свидетельства, при этом предложившего самую низкую цену, отклонили 6 июля из-за неправильной формулировки в справке о несудимости, которую гороно требовало подать в произвольной форме, — госпредприятие заменило слова «уголовное правонарушение» на «преступление».

Спустя неделю после отклонения заявки единственного предприятия в Николаеве, которое может выдавать свидетельства о поверке, Управление образования горсовета отменило тендер на поверку счетчиков в 60 школах и садах, объявив новые торги.