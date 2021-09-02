Управление образования Николаевского горсовета отменило тендер на услуги по установке камер видеонаблюдения и точек WI-FI в школах и садах Николаева и объявило новые торги на покупку аппаратуры за 3,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно протоколу заседания тендерного комитета, тендер отменили из-за найденных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

Согласно закону «О публичных закупках», услуги — это любой предмет закупки, кроме товаров и работ, в частности транспортные услуги, освоение технологий, научные исследования, разработки, медицинское и бытовое обслуживание, аренда, лизинг, финансовые услуги, ремонт и т.д.

Товары — это продукция любого вида и назначения, а также услуги, связанные с поставкой таких товаров, если стоимость услуг не превышает стоимости самих товаров.

Согласно тендерной документации, Управление образования определило предмет закупки в первом тендере как услуги по установке аппаратуры. Очевидно, что стоимость услуг по установке камер и Wi-Fi-модемов не может превышать стоимость оборудования и программного обеспечения.

Отметим, что управление образования возглавляет Анна Лычко, главой тендерного комитета является Иван Богданов.

В итоге в конце августа гороно объявило новые торги, классифицировав их уже как закупку товаров.

Начало аукциона запланировано на 6 сентября. Поставить оборудование победитель должен будет до 20 декабря этого года.

Напомним, в конце июня управление образования объявило тендер на 3,2 миллиона гривен по установке систем видеонаблюдения в 28 школах и садиках, а также беспроводного доступа к интернету в 26 учреждениях.

Победителем тендера на услуги по установке камер видеонаблюдения и точек WI-FI стало ООО «Мейсис», у которого ранее бюджетные организации не покупали подобные услуги.

Как сообщалось, участие в торгах приняли два общества с ограниченной ответственностью — «Лайт-сервис» и «Мейсис». Во время аукциона первая фирма сбросила цену до 3 миллионов 50 тысяч 250 гривен, вторая — до 3 миллионов 157 тысяч 200.

В результате рассмотрения заявок тендерным комитетом, более дешевое предложение предприятия «Лайт-сервис» отклонили. Отметим также, что у управления возникли претензии и к ООО «Мейсис», о чем идет речь в протоколе заседания об определении победителя. Тем не менее, тендерный комитет дал «Мейсис» возможность исправить недочеты и определил победителем.

В июле Transparency International Ukraine обратилась в Южный офис Госаудитслужбы с просьбой проверить тендер управления образования горсовета по закупке камер и Wi-Fi для школ и детсадов Николаева.

Напомним также, что управление образования горсовета отменило тендер на поверку счетчиков в 60 школах и садах спустя неделю после того, как отклонило заявку единственного предприятия в Николаеве, которое может выдавать свидетельства о поверке.