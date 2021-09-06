В селе Пересадовка Николаевской области подняли понтонный мост, ранее утопленный фурой.

Об этом сообщается на странице ГП «Агенство местных дорог Николаевской области» в Facebook.

Как известно, большегруз подтопил мост 2 сентября — водитель проигнорировал запретительные дорожные знаки для ограничения массы транспорта.

После деблокирования моста подрядная организация возобновила проезд по нему. Кроме работ по откачке воды и поднятия конструкции мостового перехода также расчистили русло Ингула возле моста от водорослей и мусора.

Ранее сообщалось, что ремонтировать Варваровский мост в Николаеве решили только ночью.