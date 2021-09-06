В селе Пересадовка Николаевской области подняли понтонный мост, ранее утопленный фурой.
Об этом сообщается на странице ГП «Агенство местных дорог Николаевской области» в Facebook.
Как известно, большегруз подтопил мост 2 сентября — водитель проигнорировал запретительные дорожные знаки для ограничения массы транспорта.
После деблокирования моста подрядная организация возобновила проезд по нему. Кроме работ по откачке воды и поднятия конструкции мостового перехода также расчистили русло Ингула возле моста от водорослей и мусора.
Ранее сообщалось, что ремонтировать Варваровский мост в Николаеве решили только ночью.
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В селе Пересадовка Николаевской области подняли понтонный мост, ранее утопленный фурой.
Об этом сообщается на странице ГП «Агенство местных дорог Николаевской области» в Facebook.
Как известно, большегруз подтопил мост 2 сентября — водитель проигнорировал запретительные дорожные знаки для ограничения массы транспорта.
После деблокирования моста подрядная организация возобновила проезд по нему. Кроме работ по откачке воды и поднятия конструкции мостового перехода также расчистили русло Ингула возле моста от водорослей и мусора.
Ранее сообщалось, что ремонтировать Варваровский мост в Николаеве решили только ночью.