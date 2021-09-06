8 сентября состоится подписание меморандума в сфере развития туристической отрасли между Николаевской, Вознесенской райгосадминистрациями и несколькими громадами. В Николаевской РГА назвали событие историческим, а подписание документа — торжественным.
Анонс разместили на официальной странице Николаевской РГА в Facebook.
Отмечается, что подписание такого меморандума — инициатива главы Вознесенской РГА Сергея Шурабуры и главы Николаевской РГА Игоря Мухарского.
«Инициатива голов Вознесенской РГА Сергея Шурабуры и Николаевской РГА Игоря Мухарского — исторический шаг развития туристической отрасли!!! 8 сентября 2021 года состоится торжественное подписание Меморандума в сфере развития туристической отрасли между Николаевской, Вознесенской райгосадминистрациями, Новоодесской городской территориальной общиной, Дорошевской, Константиновской сельскими территориальными общинами — исторический шаг развития туристической отрасли!!!», — говорится в сообщении.
По мнению чиновников, подписание Меморандума «придаст импульс заявить о себе на национальном и международном туристических рынках и возможности привлекать инвестиции в развитии туристической инфраструктуры».
«Это первый в области пример сотрудничества двух районов, который расширяет рамки туристического потенциала всей Николаевщины!», — добавили в Николаевской райгосадминистрации.
Церемония подписания состоится 8 сентября в 10:00 в городе Новая Одесса в помещении Новоодесского городского совета.
Отметим, что меморандум — это документ, который имеет декларативный характер. Меморандумы содержат общие положения и заявления без их обоснования и конкретизации.
Напомним, что в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве по случаю Международного женского дня торжественно открыли женский туалет. Сотрудники вуза произнесли речь, перерезали красную ленточку и отпраздновали открытие уборной шампанским.
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8 сентября состоится подписание меморандума в сфере развития туристической отрасли между Николаевской, Вознесенской райгосадминистрациями и несколькими громадами. В Николаевской РГА назвали событие историческим, а подписание документа — торжественным.
Анонс разместили на официальной странице Николаевской РГА в Facebook.
Отмечается, что подписание такого меморандума — инициатива главы Вознесенской РГА Сергея Шурабуры и главы Николаевской РГА Игоря Мухарского.
«Инициатива голов Вознесенской РГА Сергея Шурабуры и Николаевской РГА Игоря Мухарского — исторический шаг развития туристической отрасли!!! 8 сентября 2021 года состоится торжественное подписание Меморандума в сфере развития туристической отрасли между Николаевской, Вознесенской райгосадминистрациями, Новоодесской городской территориальной общиной, Дорошевской, Константиновской сельскими территориальными общинами — исторический шаг развития туристической отрасли!!!», — говорится в сообщении.
По мнению чиновников, подписание Меморандума «придаст импульс заявить о себе на национальном и международном туристических рынках и возможности привлекать инвестиции в развитии туристической инфраструктуры».
«Это первый в области пример сотрудничества двух районов, который расширяет рамки туристического потенциала всей Николаевщины!», — добавили в Николаевской райгосадминистрации.
Церемония подписания состоится 8 сентября в 10:00 в городе Новая Одесса в помещении Новоодесского городского совета.
Отметим, что меморандум — это документ, который имеет декларативный характер. Меморандумы содержат общие положения и заявления без их обоснования и конкретизации.
Напомним, что в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве по случаю Международного женского дня торжественно открыли женский туалет. Сотрудники вуза произнесли речь, перерезали красную ленточку и отпраздновали открытие уборной шампанским.