





Глава Николаевской РГА Игорь Мухарский

8 сентября состоится подписание меморандума в сфере развития туристической отрасли между Николаевской, Вознесенской райгосадминистрациями и несколькими громадами. В Николаевской РГА назвали событие историческим, а подписание документа — торжественным.

Анонс разместили на официальной странице Николаевской РГА в Facebook.

Отмечается, что подписание такого меморандума — инициатива главы Вознесенской РГА Сергея Шурабуры и главы Николаевской РГА Игоря Мухарского.

«Инициатива голов Вознесенской РГА Сергея Шурабуры и Николаевской РГА Игоря Мухарского — исторический шаг развития туристической отрасли!!! 8 сентября 2021 года состоится торжественное подписание Меморандума в сфере развития туристической отрасли между Николаевской, Вознесенской райгосадминистрациями, Новоодесской городской территориальной общиной, Дорошевской, Константиновской сельскими территориальными общинами — исторический шаг развития туристической отрасли!!!», — говорится в сообщении.

По мнению чиновников, подписание Меморандума «придаст импульс заявить о себе на национальном и международном туристических рынках и возможности привлекать инвестиции в развитии туристической инфраструктуры».

«Это первый в области пример сотрудничества двух районов, который расширяет рамки туристического потенциала всей Николаевщины!», — добавили в Николаевской райгосадминистрации.

Церемония подписания состоится 8 сентября в 10:00 в городе Новая Одесса в помещении Новоодесского городского совета.

Отметим, что меморандум — это документ, который имеет декларативный характер. Меморандумы содержат общие положения и заявления без их обоснования и конкретизации.