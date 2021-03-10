В Государственном университете телекоммуникаций в Киеве с помпой открыли туалет для женщин. Перерезание красной ленты состоялось в честь Международного женского дня.

Видео праздника в своем Facebook разместила киевлянка.

Проректор ВУЗа по хозработал Анатолий Сало рассказал, что учащиеся в университете давно просили о появлении женского санузла с нормальными условиями и ректор решил пойти им на встречу. Не применул он и радостно отметить факт того, что женщинам предоставили возможность выбрать тип и цвет плитки, которым выложили санузел.

— Ректор принял решение о комплексном ремонте этих важных объектов на всех этажах учебного корпуса, а также дал распоряжение о выделении средств. При этом, согласно решению ректора, выбором типа, цветом облицовочной плитки, необходимого оборудования и аксессуаров, планирование их размещения занимались женщины, члены профкома и те, кто работает на этаже. И сегодня, накануне Международного женского дня, 8 Марта, день открытия первого отремонтированного женского туалета пришел. Вам понравится наша работа, поскольку мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота, вы, уверен, оцените нас, — подчеркнул Анатолий Сало.

Присутствующие на открытии отметили появление нового туалета бурными аплодисментами и разрезанием красной ленты. Торжество закончилось распитием шампанского.

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