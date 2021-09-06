В Харьковской области доминирует штамм коронавируса «Дельта». У большинства людей заболевание протекает в легкой форме.

Об этом заявил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, сообщает Kharkiv Today.

По его словам, на прошлой неделе были направлены 50 образцов отобранного материала в лабораторию в Киеве. Мы получили перед выходными подтверждение, что из 50 отправленных, 45 — подтвержденные образцы на «Дельту».

— Мы уже имеем официальное подтверждение, что именно «Дельта» у нас царит на территории области, — заявил он.

Речь идет как о жителях Харькова, так и области, у большинства заболевание протекает в легкой форме. Ни один из них не госпитализированный.

Ранее появилась информация, что по состоянию на конец августа в Украине было 855 официально подтвержденных случаев штамма коронавируса «Дельта». Николаевщина с 4 случаями находится в числе областей с наименьшим количеством заболевших.

Однако, по словам главврача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) Светланы Федоровой, около 80% пациентов в Николаевской областиносят «Дельта»-штамм коронавируса. Она отмечает, что о заражении «Дельтой» свидетельствуют клинические проявления заболевания, а во время тестов в регионе не идентифицируют конкретные штаммы.

Напомним, начальница Николаевского горздрава Ирина Шамрай ранее рассказала, что штамм коронавируса «Дельта» поражает, в первую очередь, молодых людей, подростков и беременных женщин. В этом заключается одна из главных его опасностей.

До этого депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева заявила, что в бюджете Николаева нет предусмотренных средств на случай возникновения вспышки COVID-19 в городе, вызванной влиянием штаммом «Дельта». В настоящий момент, все деньги горбюджета расписаны по другим статьям расходов, среди которых нет борьбы с коронавирусом.