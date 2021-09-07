Адвокат внештатного корреспондента «Радио Свобода» Владислава Есипенко рассказал, что в оккупированном Крыму к нему продолжают применять пытки различного характера: от психологических до насилия физического характера.

Об этом он рассказал «Крым.Реалии».

По словам защитника журналиста, 6 сентября Есипенко еще раз рассказал о пытках, через которые ему пришлось пройти.

— Есипенко дал показания, в которых он не признал свою вину, отрицал полностью отношение к предъявленному обвинению. Рассказал, как события в отношении него происходили. Рассказал он конкретно, что гранату ему подбросили сотрудники ФСБ, которые потом под пытками заставили его признаться в совершении преступления. Он рассказал, что его отвозили в подвал, где пытали током, прикрепляя электроды к ушам, к шее (насколько он пояснил), плюс они его еще били в пах и осуществляли психологическое давление. Назвал два имени – Фазиль и Александр – сотрудники ФСБ, которые его пытали. Указал, что оперативный сотрудник Коровин осуществлял психологическое давление, — передает Дмитрий Динзе.

Есипенко все время находится в подавленном состоянии.

— Он до сих пор считает, что его жизни и здоровью угрожает опасность, так как сотрудники ФСБ сказали, что если он не будет оставаться на изначальной позиции – признательных показаниях – то у него будут большие неприятности, будет большой срок. Он воспринимает все эти угрозы реально, боится за свое здоровье. У него до сих пор приступы панических атак, он обращается к психологу. То, что с ним произошло, не прошло бесследно, из-за пыток у него образуются провалы в памяти, — рассказывает юрист.

Ранее сообщалось, Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму задержала двух украинцев — жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Это произошло после того, как они 9 марта приняли участие в возложении цветов к памятнику Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.

После этого Есипенко подвергали пыткам в СИЗО, о чем он не применул рассказать на т.н «судебном процессе»

Международная федерация журналистов потребовала немедленно отпустить Есипенко после появление информации о пытках.

В Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку корреспондента «‎Крым.Реалии» Владислава Есипенко, которого незаконно захватили оккупанты в Крыму.